Теперь на Кубе разрешены однополые браки. За новый Семейный кодекс, включающий данное положение, проголосовало большинство граждан, рассказали в Администрации Президента страны Мигеля Диаса-Канеля.

Накануне на Кубе прошёл референдум. 66,87% участников поддержали кодекс со всеми его нововведениями, и лишь 33,13% высказались против. Согласно изменениям, однополые пары смогут даже воспользоваться правом на усыновление. Кодекс разрешает и суррогатное материнство для таких нетрадиционных случаев, но в бесплатной форме. Например, если женщина захочет помочь подобной «семье» без цели заработать на этом. Принятый документ вступает в силу сразу после референдума.