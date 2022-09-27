В Офисе президента Украины сегодня послам тридцати государств был представлен проект по созданию специального международного трибунала для наказания России за преступление против Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

«Сложность привлечения России за это преступление состоит в том, что имеющихся международно-правовых инструментов недостаточно. Нужен специальный международный трибунал. И мы очень подробно, очень тщательно прорабатываем этот проект», — отметил глава государства.

Он также отметил, что никто не сомневается в том, что трибунал будет и наступит ответственность для всех, кто развязал эту преступную войну против Украины и свободы в Европе.

Предполагается, что специальный трибунал будет иметь юрисдикцию расследовать и привлекать к ответственности за преступления агрессии против Украины высшее политическое и военное руководство России — президент и другие топ-чиновники РФ, в том числе члены Совета национальной безопасности, которые санкционировали вторжение в Украину.