Шесть представителей азербайджанской общины, принимавших участие в нынешних выборах, проведенных в Королевстве Швеция, получили мандаты парламента страны (Риксдага) и местных муниципальных собраний.

Согласно информации Госкомитета по работе с диаспорой, по итогам выборов Айлин Фазелиан избрана членом парламента страны, Ирада Алиева Седерберг – регионального собрания по округу Йёончёпинг, Халида Мерафет — муниципального собрания Худдинге, Аида Керимли – регионального собрания Вестра-Геталанд, Туран Алиев – муниципального собрания города Партилле, Амина Садыгбейли – муниципального собрания Солентуны.