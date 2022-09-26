Глава Дагестана Сергей Мелихов заявил, что акции против мобилизации в республике «были подготовленными и управлялись в том числе из-за рубежа».

«Стравливая дагестанцев, они пытаются накалить обстановку внутри страны, старательно отрабатывая полученные от иностранных спонсоров деньги. Отвратительно, что в этой нечестной игре они используют эмоции людей, которые переживают за своих близких.

Задачи по частичной мобилизации, которые поставил наш президент, мы выполним. В этом сомнений нет», — пишет Мелихов в своём телеграм-канале.