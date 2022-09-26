Президент Украины Владимир Зеленский с начала вступления в должность согласился с тем, что ему не стоит напрямую вмешиваться в военные решения, поскольку он не имеет необходимого военного опыта.

Об этом говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в интервью Time.

Залужный рассказал, что когда Зеленский стал президентом в 2019 году, одной из его обязанностей стало информирование главы государства о военных операциях и командных структурах.

По словам главнокомандующего, он знал, что Зеленский никогда не служил в армии и обучать его тактическим тонкостям ведения боевых действий он не планировал.

«Ему нужно разбираться в военном деле не больше, чем в медицине или строительстве мостов», — сказал генерал. К удивлению Залужного, Зеленский, вероятно, согласился с такой позицией, говорится в материале.

Time привел слова бывшего помощника министра обороны Украины Алексея Мельника, который ранее заявлял, что Зеленский «позволил своим генералам управлять балом без прямого вмешательства в военные дела».

При этом журнал упомянул заявление и советника Офиса президента Алексея Арестовича, который развеял слухи о конфликте между Зеленским и Залужным. По его словам, этот фейк «был придуман украинской оппозицией».