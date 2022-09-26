Руководители органов безопасности и разведслужб стран СНГ проведут 30 сентября совещание в Москве. сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

В мероприятии примут участие делегации из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и России.

«30 сентября 2022 года в Москве запланировано проведение XVIII заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ по вопросам разведдеятельности. Мероприятие начнется 30 сентября в 09:00», — говорится в сообщении.

Также добавлено, что заседание откроет директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, который зачитает обращение Владимира Путина участникам мероприятия.