Президент России Владимир Путин готов к переговорам с Украиной на новых условиях, заявил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник, 26 сентября 2022 года.

По его словам, соответствующее заявление российского лидера прозвучало во время беседы с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

«В ходе переговоров с нашим президентом господин Путин заявлял о возможности вернуться к переговорам с Киевом, но на новых появившихся условиях», — уточнил Чавушоглу.