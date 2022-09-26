В связи с повышенным спросом на рейсы из России в Азербайджан, а также возникающие в связи с этим вопросы касательно цен на авиабилеты, максимальная стоимость авиабилетов, предлагаемых авиакомпанией «Азербайджанские Авиалинии» по маршруту Москва-Баку по классам обслуживания составляет:
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— эконом-класс 409 евро;
— бизнес-класс — 769 евро;
— «VIP-клуб» — 869 евро.
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Помимо AZAL рейсы из России в Азербайджан также выполняют российские авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Utair», «Азимут» и другие. Каждая авиакомпания самостоятельно формирует свою ценовую политику.
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Стоит отметить, что стоимость авиабилетов напрямую зависит от спроса, числа свободных мест на рейсе, даты покупки билета, сезона полетов и ряда других критериев.
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