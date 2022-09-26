Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного поместили на обложку нового выпуска журнала TIME.

«Генерал. Внутри украинского контрнаступления, которое изменило ход войны», — написано на обложке.

Выдержка из статьи приводится на официальной странице журнала в Instagram.

«Когда будет писаться история войны в Украине, Залужному, вероятно, отведется видная роль. Он был частью украинского руководства, которое годами преобразовывало вооруженные силы страны из неуклюжей советской модели в современную боевую силу.

Закаленный годами сражений с Россией на восточном фронте, он был одним из представителей нового поколения украинских лидеров, которые научились быть гибкими и делегировать решения командирам на местах. Его настойчивая подготовка в преддверии вторжения и продуманная тактика боя на ранних этапах войны помогли стране отразить натиск россиян».