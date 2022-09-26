На российско-грузинской границе (КПП «Верхний Ларс») заметили российских военных на БТР. Предположительно, они собираются развернуть там блок-пост, чтобы не пропускать мужчин-россиян призывного возраста.
На российско-грузинской границе (КПП «Верхний Ларс») заметили российских военных на БТР. Предположительно, они собираются развернуть там блок-пост, чтобы не пропускать мужчин-россиян призывного возраста.
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