26 сентября делегация Государственной Думы Российской Федерации во главе с председателем Вячеславом Володиным посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и создателя современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила цветы на его могилу.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Члены делегации также посетили Аллею шехидов, где почтили память и возложили цветы к могилам героических сынов Родины, отдавших жизни за свободу и суверенитет нашей страны, также возложили цветы к «Вечному огню».

В завершение гости осмотрели панораму столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, им была предоставлена информация об истории Аллеи шехидов.