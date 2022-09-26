Правящая команда Никола Пашиняна продолжает манёвры на американском поле. «Варчапет» после своих гастролей на генассамблее ООН возвращается в Армению. А сопровождавший «шашлычного премьера» в поездке в Нью-Йорк секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отправился в Вашингтон — о этом вполне официально сообщила его пресс-служба. Какие встречи и переговоры предстоят Григоряну в американской столице, официально не конкретитизируется, миссию Григоряна даже назвали «тайной». Не раскрывается и повестка дня переговоров.

Однако известно другое. Во-первых, Армена Григоряна не без оснований считают в команде Пашиняна если и не «серым кардиналом», то во всяком случае основным советником премьера по вопросам внешней политики. Во-вторых, Григорян, из числа бывших соросовских грантополучателей, имеет репутацию убеждённого «западника». А в-третьих, и, возможно, «в-главных», поездка Григоряна в США полностью укладывается в устроенную официальными властями Армении демонстрацию «обидок» на Москву и не менее демонстративное заигрывание с Западом, точнее, с США и Францией. Совсем недавно в Армении стелились перед спикером палаты представителей конгресса США, которая как раз перед этим заявляла, что «Россия должна страдать», и в честь ее приезда даже убрали огромный баннер с портретом Путина и слоганом «Навеки вместе». Затем Никол Пашинян отправился в США, на Генассамблеею ООН, где уже находился глава МИДа Арарат Мирзоян. Причем сделал это как раз в то время, когда в Армению с пятидневным визитом прибыл генсек ОДКБ Станислав Зась. Но с Григоряном Зась поговорить успел, а вот с Пашиняном — уже нет.

Понятно, что в этом сложном дипломатическом «танце» между Вашингтоном и Ереваном каждый исполняет свою партию. В Вашингтоне по крайней мере определенные круги воодушевлены идеей «оторвать» от России ее «форпост» в таком ключевом регионе, как Южный Кавказ. Тем более «читаемы» мотивы Еревана. Где, во-первых, на фоне невеселых новостей с украинского фронта, санкций и прочих неприятностей России ищут способ «соскочить с русского корабля». А во-вторых, не на шутку обижены на Москву за то, что Россия не стала «прикрывать» Армению и ввязываться в войну с Азербайджаном не только во время 44-дневной войны, когда боевые действия шли на территории Азербайджана, ранее оккупированной Арменией, но и после устроенной Ереваном провокации на государственной границе. Наконец, отношения со Станиславом Засем у армянско й верхушки и так непростые. В 2018 году, едва придя к власти, Никол Пашинян устроил судебный «наезд» на тогда еще действующего генсека ОДКБ, представителя Армении Юрия Хачатурова, не удосужившись перед этим отозвать его с должности. Затем Ереван всячески противился назначению на пост генсека, в соответствии с принципом ротации, представителя Беларуси, и настаивал на своём праве выдвинуть следующего кандидата опять от Армении. Наконец, в Ереване кандидатуру Зася встретили в штыки еще и потому, что считали будущего на тот момент генсека одним из основных действующих лиц в заключении контракта на поставки белорусских РСЗО «Полонез» в Азербайджан. Но эти личные обиды— не более чем штрих в общей картине.

Любопытно, конечно, как на эти маневры Еревана отреагирует Москва. Особенно на фоне нынешней напряжённости в отношениях РФ и Запада. От союзника, напоминают знающие люди, прежде всего требуется верность, а уже потом — бренди, митинги у посольства России в поддержку двусторонних отношений и т.д. Но не менее интересно, насколько далеко готовы зайти и в Вашингтоне в своём стремлении «перекупить» Армению, и в Ереване — в своих «обидках» на Москву.

А вот тут уже не все так просто. В США, конечно, делают как минимум двусмысленные заявления и обнадеживающие намеки. Но даже Пелоси во время своего визита в Ереван, напомним, регулярно подчеркивала, что принимать решение надо бы самой Армении. Более того, уже после завершения поездки ее пресс-служба распространила релиз, где уточнила, что визит планировался еще до сентябрьского обострения на границе. Проще говоря, в команде Пелоси постарались снизить эффект от ее визита и сделать так, чтобы он не выглядел совсем уж неприкрытой поддержкой Еревана. Не говоря о том, что визит Пелоси продлился куда меньше, чем планировался, и к тому же спикер палаты представителей воздержалась от поездки в Ханкенди, чего от нее ждали многие и в Баку, и в Ереване.

И тем более под большим вопросом, насколько готов к реальной переориентации своей внешней политики сам Ереван. Армении, если она на самом деле рассорится с Москвой, придётся самостоятельно охранять свои границы, «прикрывать» турецкое и иранское направление (что сейчас делает российская база в Гюмри), покупать оружие по мировым ценам, а не получать его в подарок, самостоятельно содержать свои железные дороги, электросети и сотовую связь и вообще думать об экономическом выживании своей страны без российской милостыни. Ой, то есть братской экономической помощи. Теоретически многие из этих задач можно решить, нормализовав отношения с Азербайджаном и Турцией. Практически Армения к этому готова еще меньше, чем к самостоятельной охране границ.

А это значит, что нынешняя «ходка на Запад» в исполнении Пашиняна, который сегодня отправил с визитом во Францию, закончится так же, как и предыдущие: после громкого плача, капризного топтания ногами, катания подполу и прочих театрально-политических эффектов в стиле «вот я сейчас обижусь и уйду!» ереванские бонзы встанут с пола, отряхнутся и пойдут опять заискивать перед Москвой. Оставив в полном недоумении своих несостоявшихся партнеров. В не таком уж далеком прошлом Армения проделала такой «финт ушами» с Евросоюзом. Затем, уже накануне и во время 44-дневной войны — с Францией (после чего Макрон и назвал Пашиняна «неадекватом»). Теперь, похоже, с национальными особенностями армянской внешней политики предстоит столкнуться с США. Которые за время «авансов» Еревану испортят себе отношения с Азербайджаном, но вряд ли получат хоть какие-то дивиденды на армянском треке.

Нурани, обозреватель