По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается работа по дальнейшему повышению уровня подготовки военнослужащих, проходящих службу в рядах армии, и боеспособности подразделений.

Как сообщает Минобороны, в соответствии с планом подготовки на 2022 год, состоялась очередная церемония выпуска «Начального курса коммандос».

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Выступивший на церемонии выпуска генерал-майор Васиф Кязымов передал личному составу поздравления руководства Министерства обороны и пожелал военнослужащим успехов в дальнейшей службе.

Выпускникам курса были вручены сертификаты и береты.

В заключение состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной.