27 сентября завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 15-19° тепла, днем 22-26° тепла, в Баку ночью 15-17° тепла, днем 24-26° тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 мм до 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 13-16° тепла, днем 25-30° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 13-18° тепла.