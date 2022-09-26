Очередной несчастный случай произошел в Хатаинском районе 25 сентября, в 16:20. Об этом Minval.az сообщили источники в правоохранительных органах.

Известно, что при строительстве 20-этажного дома, который возводится ЖСК İnşaat Konstruksiyaları, с четвертого этажа упал и разбился насмерть рабочий — житель Сабирабадского района Эльмин Бабазаде (1994 г.р.). По факту возбуждено уголовное дело, изучаются обстоятельства случившегося.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда на строительных площадках Баку не соблюдаются меры безопасности.

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