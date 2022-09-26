Частные транспортные компании, осуществляющие большую часть пассажирских перевозок в городе Баку и близлежащих населенных пунктах, в очередной раз обратились с коллективным обращением к руководству страны.

Компании обратились в Минэкономики с просьбой пересмотреть действующие тарифы, способы государственной поддержки общественного транспорта и провести совместное совещание для обсуждения ситуации.

В коллективном заявлении отмечено, что в январе и апреле текущего года компании, оказывающие услуги пассажирских перевозок в Баку, уже обращались в Тарифный совет, однако эти обращения остались без ответа.

«Считаем важным еще раз довести до вашего сведения, что 81 пассажироперевозок в Баку осуществляется частными транспортными компаниями. На основании финансовой отчетности мы сообщаем, что действующие тарифы недостаточны для покрытия финансовых затрат», — говорится в обращении.