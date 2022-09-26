⚡️Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске, предварительно, выросло до 9, из них 5 школьников, 2 охранника и 2 учителя, сообщает Следственный комитет РФ.

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6 человек погибли, 20 пострадали при стрельбе в ижевской школе, сообщает МВД.





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Минимум девять человек были ранены в результате стрельбы в школе в России

Среди пострадавших двое детей, сообщают СМИ

Как пишет 112, стрельба в Ижевске началась во время урока, неизвестный мужчина в чёрном костюме ворвался в класс и открыл стрельбу по детям.

Директор школы успела спрятаться с раненым подростком в кабинете и закрыться там, раненый охранник скончался, пишет издание.

Дети спасались от пуль, спрыгивая с верхних этажей. Шесть ребят сейчас у бригад скорой помощи. У двоих из них тяжёлые травмы, у четырех — средние. Это либо огнестрельные ранения, либо переломы после прыжков.