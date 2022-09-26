Мониторя армянские СМИ, невольно замечаешь, что как только речь заходит о Зангезурском коридоре, то политики и эксперты Армении сразу мешают всё в одну кучу. Тут и «экстерриториальность», и «коридорная логика»…

Что такое «коридорная логика», никто из них объяснить не сможет. В международном политологическом лексиконе такой фразы нет. Соответственно, и значения её нет. Есть понятие «транспортный коридор», предполагающий въезд с одной точки и выезд с другой. И полоса между этими двумя точками называется «коридором», да и то условно. А какой правовой и процессуальный режим действует на въезде, выезде и на всём протяжении данного отрезка пути, термин «коридор» не определяет. В каждом отдельном случае действует свой режим, согласованный участвующими сторонами. Поэтому, не существует понятия «коридорная логика». Я не могу понять, почему армянская сторона его использует, не зная его определения.

«Экстерриториальность» и «коридор» тоже не одно и то же. Пусть наши соседи откроют хотя бы горячо любимую ими Википедию и почитают, что такое «экстерриториальность». Экстерриториальными являются лишь штаб-квартиры и учреждения ООН, НАТО, военная база США в Гуантанамо, военные корабли в иностранных портах и военные самолеты в воздушных пространствах других стран (но не гражданские). Однако ни Лачинский коридор, ни Зангезурский коридор изначально не были таковыми, и по сей день не являются. Юрисдикция, соответственно, Азербайджана и Армении над ними не исчезает, и даже не умаляется.

Армянские политики и политологи продолжают неуместно приплетать эти два выражения. Когда Азербайджан говорит о Зангезурском коридоре, он имеет в виду действие на нем примерно такого же режима, как и на новой дороге Корнидзор-Ханкенди. И неважно, что эта дорога условно названа «Лачинским коридором», а в пункте 9 трехстороннего заявления нет слова «коридор». Это не имеет абсолютно никакого значения. То, что в тексте имеется фраза «Лачинский коридор» и нет слов «Зангезурский коридор», никаких дополнительных привилегий армянской стороне не дает и ничем азербайджанскую сторону не обделяет. Мы неоднократно отмечали, что дело не в слове «коридор». Назовите эту дорогу как угодно, тем более, что в международном лексиконе, как уже подчеркивали, нет определения термина «коридор». Ну, нет и всё! Какой смысл цепляться за это слово, когда каждый вкладывает в него своё понимание?

Аналогичным образом, в тексте трехстороннего заявления нет и слова «экстерриториальный». И не могло его быть, в силу тех самых обстоятельств, обозначенных выше. Поэтому бессмысленно говорить, какие слова содержатся в заявлении, и каких там нет. Дело не в форме, а в сути.

А суть такова, что пассажиры, транспортные средства и грузы выезжают из Азербайджана и въезжают в Азербайджан, проезжая очень короткий отрезок пути по территории, оказавшейся по историческому недоразумению и из-за преступления большевиков частью сегодняшней Армении. Проезжают безостановочно, никуда не выходят, в армянские города не заезжают и с местным населением в контакт не вступают. Ровно таким образом, каким армянские пассажиры следуют из Армении в азербайджанский (!) Карабах, то есть, совершая путешествие ЗА ГРАНИЦУ! Съезжать с пути в Лачин или Зангилан, и любоваться красотами не удержанных ими мест они не имеют права. Даже если поднапрячь фантазию и представить себе, что весь мир, потеряв рассудок, признал независимость сепаратистского образования, дорога, соединяющая Армению и Ханкенди, по-прежнему останется территорией Азербайджана. И даже в этом случае наша страна (пока) не требует с проезжающих транзитных виз.

Так, о каких тогда транзитных проверках может идти речь в Зангезуре? Азербайджан мог бы даже через Международный Суд ООН обязать Армению открыть свободный проезд из своей территории на отрезанный от него эксклав. Блокирование Арменией и отказ ею предоставить доступ нелегитимны. Сухопутного сообщения с основной частью государств, в которые они входят, не лишены также штат Аляска и Калининградская область РФ, несмотря на то, что у них, в отличие от Нахчывана, есть выход в открытое море. Поэтому Азербайджан имеет полное право не только требовать доступа к части своей территории, но и, в случае отказа блокирующей стороны, пробить его любыми способами — будь то через Международный Суд или военным путём. Ни один международный орган не осудит за это нашу страну и не погладит по головке блокирующее государство.

Или же взять, к примеру, девятитысячный посёлок Барле-Хертог (Baarle-Hertog), состоящий из 22 бельгийских анклавов и окружённый Нидерландами. Зайдите в Википедию, почитайте об этом населённом пункте. Можете представить себе, что Евросоюз разваливается, Шенгенское соглашение перестает действовать, и правительства Нидерландов и Бельгии вводят какие-то таможенные и паспортные проверки при переходе из одной улицы на другую! Это же бред! Так почему на въезде и выезде дороги между азербайджанскими Ордубадом и Агбендом должны существовать какие-то абсурдные паспортно-таможенные заграждения!

А если завтра Италия и ЮАР объявят о своих суверенных правах и введут визовый и таможенный режим, соответственно, для Сан-Марино, Ватикана и Лесото? Как к этому отнесутся, допустим, в том же Совете безопасности ООН? Поддержат ли суверенитет Рима и Претории, воспылают ли к ним сочувствием? Неужели нахчыванцы должны иметь меньше прав, чем лесотцы?

Нахчыван — это Азербайджан, а Зангезур — это та часть исторического Азербайджана, которая была по преступным геополитическим соображениям передана Армении. Подумать только — земля народа передается кучкой большевиков другому народу, чтобы географически разделить первый народ, и делается это целенаправленно, неприкрыто. Да еще и открыто об этом пишут в своих телеграммах и не стыдятся этого. Какие-то «геополитические обоснования» придумывают! А затем эта власть еще и изгоняет коренное население.

Теперь по результатам 44-дневной войны, Армения капитулировала и взяла на себя обязательство устранить препятствия на всём пути между материнской (или материковой) частью другого государства и его оторванным эксклавом. Поставили свою подпись — потрудитесь выполнять! К чему теперь эти бессмысленные и иррелевантные разговоры об «экстерриториальности» и «коридорных логиках», значения которых вы сами не знаете!

Никто не собирается у вас аннексировать территорию (хоть она и наша исторически), никто не собирается вас как-то иначе ущемлять, тем более, что контроль над всей протяжённостью коридора будет у ПС ФСБ РФ. Всё, что от вас требуется, это выполнить взятые на себя при капитуляции пакетные обязательства — открыть дорогу и не создавать препятствий как на въезде и выезде, так и на всём пути. Вы не можете убрать свою подпись из документа, как и удалить из него слово «беспрепятственное». Вот ключевое слово!

А что касается опасений соседних государств, то лучший ответ был дан Министерством иностранных дел Азербайджана. Зангезурский коридор не предполагает географических изменений и лишения кого-то общей границы с Арменией. Благо, человечество изобрело такую замечательную вещь, как эстакада. Езжайте и торгуйте себе на здоровье.

Зухраб Дадашов