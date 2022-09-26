Власти Казахстана исходят из принципов территориальной целостности государств и их суверенного равенства.

Об этом заявил ТАСС официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, комментируя проведение «референдумов» в т.н. «ДНР» и «ЛНР», в Херсонской области и Запорожской области.

«Что касается проведения самопровозглашенными государствами ЛНР и ДНР и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования», — сказал он.

Смадияров напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно, в том числе в своем недавнем выступлении с трибуны ООН, четко заявлял о важности неуклонного соблюдения принципа международного права, в основе которого лежит устав этой всемирной универсальной организации. «В уставе говорится об ответственности государств — членов ООН за поддержание мира и соблюдение территориальной целостности государств», — пояснил представитель МИД.

Он отметил, что Казахстан вновь подтверждает готовность оказать посильное содействие налаживанию политического диалога. «При этом важнейшей задачей наша страна считает сохранение стабильности, как на региональном, так и на глобальном уровне», — подчеркнул Смадияров.