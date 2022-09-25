Киргизия и Таджикистан договорились ликвидировать по четыре пограничных поста на киргизско-таджикской границе, сообщил глава Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев журналистам в воскресенье, сообщает «Интерфакс».

«Принято решение убрать в некоторых приграничных зонах погранзаставы и посты, в местах дислокации которых возникали конфликты», — сказал он.

По его словам, погранзаставы будут законсервированы как со стороны Киргизии, так и со стороны Таджикистана.

«Мы убираем погранзаставу «Тамдык», таджикская сторона — «Бедак». Наша погранзастава «Булак-Башы» тоже будет убрана, с таджикской стороны — погранзастава «Кех». Мы убираем погранзаставу «Катта-Туз», они — «Карачикхум». Убираем погранзаставу «Дача», они убирают пост «Шаршен». Теперь там не будет ни военных, ни гражданских», — отметил Ташиев.

Кроме того, по итогам переговоров стороны договорились ускорить работу двусторонней комиссии по делимитации и демаркации границ.