25 сентября в рамках реализации «зерновой инициативы» из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышли семь судов с 146,2 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции для стран Африки, Азии и Европы, сообщает министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

Всего из украинских портов вышло 218 судов с сельскохозяйственной продукцией для стран Азии, Европы и Африки, указывается в сообщении. С момента отправки первого из них, с учетом груза сегодняшних судов, из Украины было экспортировано 4,85 млн тонн агропродукции.