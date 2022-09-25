Президент России Владимир Путин начал мобилизацию потому, что он «не побеждает» в Украине. Такое мнение высказала премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу CNN.

По словам политика, Киев «перехитрил» Путина. «Мы видели, как украинцы продолжают сопротивляться российскому наступлению. И я думаю, что он не ожидал такой силы реакции со стороны свободного мира», — отметила Трасс. С ее точки зрения, вторжение в Украину было стратегической ошибкой Путина.

«Нам не стоит обращать внимание на бряцание оружием со стороны Путина и его фиктивные угрозы. Вместо этого нам нужно продолжать вводить санкции в отношении России и дальше поддерживать украинцев», — добавила Трасс.