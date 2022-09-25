В пятницу, 25 сентября, стало известно о достижении соглашения, в рамках которого Израиль окажет медицинскую помощь 20 раненым украинским военнослужащим, нуждающимся в протезировании и реабилитации. Сегодня ожидается прибытие первых двух раненых из Украины. Они будут доставлены из аэропорта «Бен-Гурион» в медицинский центр «Шиба» в Тель а-Шомере.

Отметим, что посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в течение многих месяцев добивался, чтобы правительство Израиля оказало помощь украинским военнослужащим, нуждающимся в протезировании. В больницах европейских стран была оказана помощь сотням таких раненых.