Число погибших в результате крушения в Средиземном море у берегов сирийского города Тартус судна, перевозившего нелегальных мигрантов из Ливана, возросло до 97, об этом сообщило информационное агентство SANA.

Согласно информации, два тела были извлечены из воды в воскресенье и перевезены в морг для проведения дальнейших обследований. Спасательные работы на месте крушения продолжаются. Ранее исполняющий обязанности министра общественных работ и транспорта Ливана Али Хамие в интервью телеканалу Al Mayadeen отмечал, что на борту затонувшего судна могло находиться от 120 до 150 человек.

Ранее агентство SANA приводило данные об обнаружении тел 77 погибших.