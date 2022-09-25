Власти США «на очень высоком уровне» заявили Москве, что последствия применения РФ ядерного оружия будут катастрофическими, Вашингтон даст решительный ответ, об этом заявил в интервью телекомпании CBS помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы напрямую на очень высоком уровне довели до сведения Кремля, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что США и наши союзники ответят решительно. Мы ясно и конкретно заявили о том, что это повлечет за собой», — сказал он.

«Мы также ясно заявляли публично, что США решительно ответят, если Россия применит ядерное оружие, а также то, что мы продолжим поддерживать Украину в ее усилиях по защите своей страны и демократии», — добавил Салливан.