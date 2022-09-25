Германия не хочет отправлять танки Украине, потому что это может стать опасным шагом в развитии конфликта, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете The New York Times.

«Это очень опасная война», — сказал он, отвечая на вопрос, почему Германия не отправит Украине танки, о чем настойчиво просит Киев.

«Мы поддерживаем Украину. Делаем это таким способом, который не ведет к эскалации, к войне между НАТО и Россией, потому что это будет катастрофой», — пояснил канцлер.