«Распространенная в соцсетях Армении информация о якобы имевшем место провокационных обстреле со стороны Азербайджанской Армии позиций армянской армии, расположенных в направлении Басаркечярского района и ранении в результате ответного огня армянских военных наших военнослужащих, которые несли боевое дежурство, не отражает действительности, является абсолютной ложью»- сообщает Министерство обороны.

Отмечено, что это очередная информационная провокация противоположной стороны: «Мы категорически опровергаем распространенную информацию. Пострадавших среди боевой техники и личного состава нет».