Представители Кыргызстана и Таджикистана подписали в воскресенье протокол о прекращении вооруженного конфликта на общем участке границы, об этом заявил в Баткенской области (Кыргызстан) представителям СМИ замглавы кабмина, председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики Камчыбек Ташиев.

«С таджикской стороной подписан протокол о прекращении конфликта», — сказал он. По его словам, он рассчитывает, что стороны будут строго выполнять указанные в нем условия. С таджикской стороны документ подписал глава ГКНБ Саймумин Ятимов.

«С сегодняшнего дня наступает мир, жители Ляйлякского и Баткенского районов, которые ранее покинули свои дома, могут возвращаться», — отметил глава ГКНБ. При этом заверив, что со стороны киргизских властей будет организована доставка беженцев в их населенные пункты.