Иран вручил ноту Великобритании, сообщают зарубежные СМИ.

Посол Великобритании в Тегеране Саймон Шерклифф был вызван в МИД Ирана.

Послу была вручена ​​нота протеста по поводу позиции по Ирану, озвучиваемой в британских персоязычных каналах.