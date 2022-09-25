Иран вручил ноту Великобритании, сообщают зарубежные СМИ.
Посол Великобритании в Тегеране Саймон Шерклифф был вызван в МИД Ирана.
Послу была вручена нота протеста по поводу позиции по Ирану, озвучиваемой в британских персоязычных каналах.
Иран вручил ноту Великобритании, сообщают зарубежные СМИ.
Посол Великобритании в Тегеране Саймон Шерклифф был вызван в МИД Ирана.
Послу была вручена нота протеста по поводу позиции по Ирану, озвучиваемой в британских персоязычных каналах.
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