Обладатель билета из Великобритании выиграл более 171 млн фунтов стерлингов (около 185,7 млн долларов США) в лотерее EuroMillions, об этом сообщил старший советник по работе с победителями из компании — оператора лотереи на территории Великобритании Camelot Group Энди Картер.

«Какая чудесная ночь для обладателя билета, сорвавшего джекпот EuroMillions в размере £171 млн», — приводит его слова телеканал Sky News. Картер отметил, что это третий по величине выигрыш за всю историю лотереи.

Телеканал Sky News со ссылкой на заявление Camelot Group сообщил, что обладатель выигрыша заявил права на приз.

Человек, имя которого не называется, предъявил свой билет, в котором он сумел угадать все семь чисел лотереи. По действующим правилам, после того, как выигрыш будет подтвержден и выплачен, новоявленный миллионер примет решение, хочет ли он, чтобы страна узнала его имя. Если он решит сохранить анонимность, то в прессе не появится даже информация о том, в какой части страны был приобретен счастливый билет.