Военно-морские силы (ВМС) Судана задержали в своих территориальных водах в Красном море шедшее из Йемена судно, на борту которого находилось оружие. Об этом в воскресенье сообщил источник в ВМС арабской республики, передает ТАСС.

«Йеменское судно, перевозившее несколько видов вооружения и взрывчатые вещества, было задержано в территориальных водах Судана недалеко от островов Себа в Красном море», — проинформировал источник, которого цитирует телеканал Al Arabiya.

Подробностей о количестве и видах перевозимого вооружения представители ВМС не приводят.