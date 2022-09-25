Ракетный удар, предположительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS пришелся по зданию гостиницы в Херсоне, есть погибшие и пострадавшие.

Как передает ТАСС, в 05:30 утра ВСУ нанесли удар по зданию гостиницы в Херсоне, предположительно, выпустив одну ракету из РСЗО HIMARS. По предварительным данным, погибли два человека. Среди погибших, по подтвержденным данным, депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Херсона. На месте работают экстренные службы, идет разбор завалов и поиск пострадавших.