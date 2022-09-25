В Евросоюзе рассматривают новое ужесточение финансовых санкций против Российской Федерации, сообщает Bloomberg.

Согласно информации, последний крупный государственный банк РФ могут отключить от международной платежной системы SWIFT, сохраняющий к ней доступ.

Речь идет о Газпромбанке, через который проводятся расчеты за газ — именно он может стать первым кандидатом на отлучение от SWIFT в восьмом пакете санкций ЕС.

Пойти на такой шаг предлагают страны Балтии, Ирландия и Польша. Они также предлагают включить в восьмой пакет санкций: запретить покупку в России СПГ, ограничить сотрудничество в атомной энергетике, подвести под санкции услуги по страхованию поставок долларовых банкнот (сами поставки запрещены с начала марта 2022 года); расширить запрет на вход в европейские порты для российских судов и новые санкций в отношении пропагандистских СМИ.

Кроме того, Евросоюз рассматривает ужесточение технологических санкций, запрет на поставки программного обеспечения и средств кибербезопасности, полное эмбарго на российские алмазы и сталь, а также ограничения на рынке недвижимости.

Под запрет могут попасть сделки с компаниями и гражданами РФ, которые не являются резидентами одной из стран Евросоюза.