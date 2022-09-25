Голосование на выборах в национальный парламент началось в воскресенье в Италии.

Избирательные участки, организованные на территории муниципальных школ, открылись в 07:00 по местному времени и будут работать до 23:00.

По данным МВД, выполняющего на Апеннинах функции избиркома, к урнам приглашаются чуть более 46,1 млн граждан. Голосовать за кандидатов в Палату депутатов и Сенат имеют право все избиратели, достигшие совершеннолетия (ранее сенатские бюллетени выдавали только избирателям старше 25 лет).

В общей сложности итальянцам предстоит определить 600 народных избранников: 400 депутатов и 200 сенаторов. МВД зарегистрировало 70 партий и политических образований. Для прохождения в парламент отдельным партиям необходимо преодолеть трехпроцентный барьер, для коалиций этот порог поднимается до 10%. Система разделения мест в парламенте достаточно сложная, голосование проводится как по спискам, так и по одномандатным округам. При этом нельзя отдать голос за представителя одной партии и одновременно выбрать не его партийный список.