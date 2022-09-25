В пятницу в нигерийском штате Замфара боевики совершили нападение на мечеть. В результате происшествия погибли по меньшей мере 15 человек, сообщает издание Vanguard.
Бандиты прибыли к мечети на мотоциклах, спрятав автоматы под одежду.
После начала еженедельной молитвы боевики открыли по людям огонь.
«Пятнадцать верующих были убиты, многие получили ранения», – говорится в материале издания.
Источник отметил, что количество жертв может возрасти, так как многие люди до сих пор числятся пропавшими без вести.
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