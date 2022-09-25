По определенной причине реальное положение дел в призывных комиссиях России может не соответствовать установкам Минобороны страны, отметили аналитики.

В Российской Федерации есть проблема с мобилизацией, поскольку количество мобилизованных устанавливает Минобороны, а дальше ответственность за проведение мобилизации несут губернаторы, и именно на них, скорее всего, работают местные военные комиссары.

Из-за такой ситуации реальное положение дел в призывных комиссиях может не соответствовать установкам Минобороны РФ, сообщил американский Институт исследования войны (ISW).

По данным аналитиков, российское ведомство, очевидно, не полностью контролирует мобилизацию, и из-за этого возникает вопрос, какие мужчины на самом деле будут мобилизованы, и насколько эффективными будут мобилизованные силы.

«Украинские источники сообщили, что российские власти немедленно мобилизует людей в оккупированных районах Украины после «награждения» их российскими паспортами за участие в фиктивных «референдумах», вместо того, чтобы ждать, пока аннексия сделает мобилизацию… «законной» согласно российского законодательства. Такая поспешность говорит о том, что военные комиссары чувствуют давление с целью ускорения мобилизации…», — отметили в ISW.