В столицу Беларуси, Минск, прибыли около 130 «вагнеровцев», они приступили к тренировкам с белорусским охранным предприятием «ГрандСервис». Этой фирме недавно доставили партию формы, используемой Вооруженными силами Украины, похоже, захватчики планируют устроить провокации с целью дальнейшего проведения мобилизации в Беларуси.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан. Сейчас риск применения вражеских ДРГ на Волыни, Ривненщине, Житомирщине и Киевщине сейчас высок.

«Со стороны Беларуси высока вероятность применения ДРГ на территориях Волынской, Ривненской, Житомирской и Киевской областей. Для чего это им нужно? Для обвинения Украины в искусственной дестабилизации обстановки и создания благоприятной почвы для проведения мобилизации среди белорусских сторонников Путина», – отметил Штефан.