Азербайджан привержен региональному миру, стабильности и развитию.

Данное заявление озвучил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления с трибуны 77-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке.

Министр отметил, что развитие добрососедских отношений между Азербайджаном и Арменией — ключ к миру на Южном Кавказе.

«Одновременно с развитием освобожденных территорий, Азербайджан инициировал процесс нормализации отношений с Арменией, основываясь на взаимном уважении территориальной целостности и независимости двух стран в рамках их границ», — заявил глава МИД Азербайджана.

Байрамов указал на то, что Азербайджан неоднократно выступал с инициативой проработать мирное соглашение с Арменией и утвердил с данной целью соответствующую комиссию. В то же время, Азербайджан выразил готовность к работе над делимитацией границы с Арменией, разблокировке коммуникаций в регионе и созданию Зангезурского коридора.

«Армения все также придерживается практики имитации переговоров и вместо выполнения своих обязательств, часто прибегает к провокациям для срыва мирного процесса», — заявил Байрамов.

Он добавил, что Азербайджан предложил Армении место и время встречи для обсуждения проекта мирного соглашения.

Согласно заявлению Баайрамова, недавняя провокация Армении была произведена недалеко от освобожденных территорий, где ведутся крупномасштабные восстановительные работы.

Министр отметил, что недавняя провокация хорошо вписывается в поведение, которое Армения демонстрировала на протяжении последних 30 лет.

«Армения часто прибегала к провокациям для избежания достижения прогресса в переговорах. Азербайджан призывает Армению избегать действий, которые могут повредить процессу нормализации отношений», — заявил Байрамов, добавив, что Армения не вывела полностью свои вооруженные силы с территории Азербайджана, что предусмотрено трехсторонним заявлением от 10 ноября, и продолжает различную военную деятельность на территории Азербайджана, включая установку мин.

Он сказал, что после недавней Брюссельской встречи, Азербайджан выразил Армении свою готовность к работе над мирным соглашением и вскоре после встречи Армении были предложены конкретные дата и место проведения встречи для работы над соглашением.

«Два дня назад, премьер министр Армении выступил в рамках 77-й Генассамлеи ООН. К сожалению, его выступление в очередной раз продемонстрировало, что Армения все так же привержена продолжению конфронтации, вместо нормализации отношений», — поведал глава МИД.

Министр указал на то, что Азербайджан же в свою очередь, нацелен на пост-конфликтную нормализацию для построения лучшего будущего для будущих поколений.