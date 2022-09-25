ЮНЕСКО все еще не отправила миссию на освобожденные территории Азербайджана для проведения оценки нанесенного в период оккупации ущерба.

С данным заявлением в ходе 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что Азербайджан долгие годы призывал Армению поддержать независимую миссию ЮНЕСКО для оценки и оказания помощи в защите культурных памятников в регионе.

«Несмотря на то, что с армянской оккупацией данных земель было покончено в 2020 году, миссия ЮНЕСКО все еще не посетила данные территории. И я в очередной раз публично призываю к проведению данной миссии», — заявил он.

Байрамов указал на то, что уровень разрушений на освобожденных территорий явно указывает на желание уничтожить все следы Азербайджана на этих территориях.

«На протяжении 30 лет Армения проводила этнические чистки на этих территориях, незаконно переселяя туда людей, что является серьезным нарушением международного права», — сказал он.