В Стокгольме группа армянских радикалов попыталась провести акцию перед посольством Азербайджана. В ответ на это через громкоговорители была озвучена композиция гениального азербайджанского композитора, музыковеда Узеира Гаджибекова.

Таким образов провокационные крики армян были заглушены звуками азербайджанской музыки, пишет «Репорт».

Шведская полиция также приняла превентивные меры для защиты здания посольства Азербайджана от возможного насилия со стороны радикально настроенных армянских демонстрантов.