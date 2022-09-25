Турция не теряет надежды на организацию переговоров между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским с целью скорейшего урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщил в субботу глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на встрече с соотечественниками в США.

«Турция прилагает значительные усилия для скорейшего прекращения <…> [конфликта] в Украине, мы не теряем надежды на этот счет. Основная цель нашего президента — обеспечить проведение переговоров между лидерами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским», — сказал Чавушоглу.

Глава турецкого МИД также выразил надежду на продолжение обмена пленными между РФ и Украиной. «Мы сыграли важную роль при обмене пленными. У этого процесса будет продолжение, мы на это надеемся», — отметил он, добавив, что в Турцию в том числе доставлены пять командиров украинского батальона «Азов».