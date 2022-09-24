Западные страны уже открыто говорят о намерении расчленить Россию и добиться ее исчезновения с политической карты мира за самостоятельный курс. Об этом утверждает в субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, официальная русофобия приобрела на Западе беспрецедентные, гротескные масштабы. «Там уже не стесняются открыто заявлять о намерении не только нанести нашей стране военное поражение, но и разрушить, расчленить Россию. Другими словами, добиться исчезновения с политической карты мира слишком самостоятельной геополитической величины», — утверждает он.