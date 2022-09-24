В рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан.

Согласно информации МИД, Байрамов выразил удовлетворение Движением неприсоединения между Азербайджаном и Сингапуром, а также сотрудничеством в рамках многих международных организаций и поддержкой, оказываемой нашей стране.

Было сказано, что регулярные визиты на высокий уровень, политические консультации на уровне заместителей министров создадут хорошую основу для установления тесных связей между нашими странами. Было отмечено, что наши отношения имеют большой потенциал в политической, экономической, торговой, высокотехнологичной и других сферах.

Байрамов также подробно проинформировал коллегу об истории агрессии Армении против нашей страны, о работе, проделанной нашей страной в постконфликтный период после 44-дневной войны, а также о последних провокациях Армении.

Балакришнан отметил, что Сингапур заинтересован в развитии сотрудничества с нашей страной, ряд сингапурских компаний вкладывают инвестиции в нашу страну. Было отмечено, что изучаются возможности для развития взаимовыгодных деловых связей между нашими странами.

Стороны обсудили вопросы создания комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сингапуром, перспективы сотрудничества в сфере образования, осуществления обменов в сфере культуры, а также двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.