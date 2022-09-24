«Сотрудничество между Словенией и Азербайджаном в области разминирования должно быть расширено».

Согласно информации МИД Азербайджана, об этом заявила глава МИД Словении Таня Файон на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Байрамов указал на необходимость изучения возможностей для развития отношений в сфере экономики, инвестициях, туризме и по другим направлениям.

Глава МИД Азербайджана проинформировал шведского коллегу об истории агрессии Армении против нашей страны, провокациях Армении в постконфликтный период, широкомасштабных минных угрозах в регионе.

Отметив, что между Азербайджаном и Словенией налажены дружественные связи, министр иностранных дел Словении Таня Файон выразила заинтересованность в расширении сотрудничества в области экономики и энергетики. Она отметила, что Словения сотрудничает с Азербайджаном в сфере разминирования. Была выражена обеспокоенность напряженностью в нашем регионе и обозначена необходимость решения проблемы путем дипломатии.

Стороны подчеркнули важность продолжения двустороннего политического диалога между нашими странами, состоялся обмен мнениями по ряду региональных вопросов.