Тегеран отрицает поставки своих беспилотников в Россию и советует Киеву воздерживаться от принятия решений под влиянием непроверенной информации

МИД Ирана выпустил заявление по поводу решения Украины ограничить работу посольства в Киеве. Также украинские власти намерены лишить посла Исламской Республики аккредитации, сообщает ТАСС.

Такое решение было принято после того, как в ходе «спецоперации» (кавычки Minval) было отмечено применение против ВСУ беспилотников, сделанных по иранской технологии. Тегеран не подтверждает, что поставлял России БПЛА.

В иранском МИД заявили, что считают действия Киева основанными на неподтвержденных сообщениях, и пообещали принять в ответ соответствующие меры.