Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева выступила с обращением в связи с ранением троих военнослужащих Азербайджанской армии в результате нарушения режима прекращения огня вооруженными силами Армении в направлении населенных пунктов Истису и Зейлик Кяльбаджарского района, — передает Minval.az.

Она отметила, что данный подобные действия еще раз свидетельствуют о том, что армянская сторона подрывает мирные переговоры и приводит к гибели людей.

«Мы призываем Армению уважать международное право и права человека и проявить волю в налаживании мира», — говорится в обращении..