Осуществляются необходимые меры по установлению пожара, начавшегося 23 сентября вблизи села Юхары Ангилан Хызинского района, и перекинувшегося из-за сильного ветра на Алтыагаджский национальный парк, граничащего с селом, говорится в совместном сообщении МЧС и Министерства экологии и природных ресурсов.

В результате предварительного расследования предположительно пожар вспыхнул из-за разведенного на территории костра. Сотрудники МЧС и МЭПР провели осмотр места, где был разведен костер, были сделаны фотографии, взяты показания очевидцев.

В настоящее время продолжаются работы по расследованию на основании составленных на месте происшествия соответствующих документов и доказательств.

Предпринимаются меры по установлению лица или лиц, причастных к пожару.