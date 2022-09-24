Проживающая в Нью-Йорке азербайджанская община провела пикет перед штаб-квартирой ООН, передает АПА. Акция была организована с целью протеста против широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении на государственной границе Азербайджана 12-13 сентября и агрессивной политики официального Еревана в отношении нашей страны.

Участники акции, размахивая флагами Азербайджана и Турции, скандировали лозунги «Карабах — это Азербайджан!», «Азербайджан хочет мира!», «Армения искажает факты, обманывает мировую общественность!», «Армения, выведи свои незаконные войска из Карабаха!», «Армения, подписывай мирный договор!» и другие.

Выступившие на акции молодые люди потребовали от ООН принять жесткие меры против агрессора- Армении, которая игнорирует нормы международного права.

В акции, приуроченной к проведению 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, приняли участие и члены турецкой общины.

Пикет был организован Азербайджано-Американской женской Ассоциацией Нью-Йорка и Культурным центром Нью-Йорк-Азербайджан, которые являются организациями — членами Координационного совета азербайджанцев США.