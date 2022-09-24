Правоохранители объявили о подозрении заместителю начальника управления Росгвардии по Ростовской области РФ полковнику полиции Александру Науменко с позывным «Альфа». Как сообщает Служба безопасности Украины, он отдал приказы пытать украинцев во временно оккупированном Херсоне.

По данным следствия, с марта Науменко руководит военнослужащими росгвардии и представителями незаконных вооруженных формирований РФ во временно оккупированном Херсоне.

По его приказам оккупанты задерживают и подвергают пыткам местных жителей, проникают в их дома и похищают имущество. Установлено, что Науменко лично участвовал в разгоне мирных митингов в Херсоне. Отдавал приказы применять против украинских граждан светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Среди херсонцев были пострадавшие.