20 молодых сотрудников Министерства внутренних дел Азербайджана отобраны для обучения в 2022-2023 учебном году в Центре подготовки начальников полиции Национальной полицейской академии Турции, сообщает пресс-служба ведомства.

По указанию министра внутренних дел, генерал-полковника Вилаята Эйвазова, посредством “Автоматизированной кадровой информационной системы” МВД и в соответствии с критериями были отобраны 20 молодых сотрудников полиции, имеющих степень бакалавра, хорошее знание турецкого языка, физическую подготовку, широкий кругозор, умеющих работать с современными информационными технологиями.

Их документы были направлены в соответствующее учебное заведение Турции.

«В.Эйвазов на встрече с прошедшими отбор сотрудниками поздравил их и с удовлетворением отметил высокий уровень сотрудничества между министерствами внутренних дел двух братских стран. Он также посоветовал сотрудникам во время обучения воспользоваться опытом турецких коллег, постоянно работать над собой, повышать уровень знаний и физической подготовки», — отметили в пресс-службе.